14.05 Medici,emergenza posti letto in reparti Allarme dei medici per la situazione di saturazione degli ospedali. E' emergenza per i posti letto nei re- parti internistici (penumologia, medi- cina interna e malattie infettive).L' allarme riguarda 19 regioni o Province Autonome.L'Anaao-Assomed (sindacato o- spedalieri)parla di "quadro drammatico" nel confronto, regione per regione, con i posti letto del 2018: il Piemonte รจ saturo al 191%, la Valle d'Aosta al 229%, Lombardia al 129%, Liguria al 118%, Lazio al 91%, Campania all'87%. Solo Molise e FVG sono al 34%.