18.53 Papa a giovani:patto per nuova economia In un videomessaggio al Forum di Assisi il Papa afferma: "Non siamo condannati a modelli economici che concentrino il loro interesse immediato sui profitti come unità di misura", su politiche che "ignorano il proprio costo umano,socia- le e ambientale". Ai giovani chiede un"patto"per una nuo- va economia,prendendo atto che"l'attua- le sistema mondiale è insostenibile". E' tempo di osare il rischio di favori- re modelli di sviluppo in cui le perso- ne siano protagoniste, dice. "Niente scorciatoie, sporcatevi le mani".