20.52 Covid-19, governo invia Nas in Sicilia Il ministero della Salute invia tecnici e carabinieri dei Nas in Sicilia per la situazione della disponibilità di posti letto ospedalieri e terapia intensiva. "Intollerabile tentare di aggirare i parametri sul monitoraggio dei dati Co- vid". Così il ministro Boccia dopo un messaggio del dirigente Dip. Pianifica- zione Sicilia,La Rocca,ai vertici degli ospedali, in cui avrebbe chiesto di ca- ricare posti letto sul sistema di trac- ciamento nazionale. E avrebbe aggiunto: "Per errore di qualcuno è ingiusto che la Sicilia diventi rossa".