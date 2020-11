17.35 In 24 ore 22.930 i casi e 630 i morti Sono 22.930 i nuovi casi di Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, in calo ma a fronte di 148.945 tamponi (circa 40mila in meno).1.431.795 il totale dei contagiati da inizio emergenza. Stabile il rapporto positivi-tamponi, 15,4%. Ancora alto il numero delle vittime,630 rispetto ai 562 di domenica. Superati i 50mila decessi da inizio pandemia, 50.453. Per la prima volta calano gli attualmente positivi:796.849: -9.098. Frena aumento Terapie intensive, +9. In Lombardia 5.289 nuovi casi, in Vene- to 2.540 e in Emilia Romagna 2.347.