10.38 Biden-Harris: ci attendono grandi sfide "E' ora di ripristinare la leadership americana. Confido che questo gruppo lo faccia".Così twitta il presidente Usa eletto Joe Biden, annunciando i primi membri del"team per la sicurezza nazio- nale e la politica estera" e ricordando che "le sfide in corso sono tali che nessun Paese può affrontarle da solo". Gli fa eco la vice,Kamala Harris:"Arri- vando alla Casa Bianca ereditiamo sfide senza precedenti,ma i leader scelti per sicurezza nazionale e politica estera sapranno tenere il Paese al sicuro e ridare un ruolo all'America nel mondo".