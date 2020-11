12.45 Torino,blitz anarchici contro redazioni Petardi, fumogeni e uova di vernice, a Torino, contro la palazzina in cui si trovano le redazioni della Stampa e di Repubblica. Un gruppo di persone ha urlato slogan contro giornalisti e magistrati e ha lasciato un volantino di rivendicazione firmato "anarchici e anarchiche". Nel volantino si parla anche del pro- cesso Scripta manent: sentenza di ap- pello attesa oggi, in primo grado 5 anarchici Fai-Fri condannati per atten- tati dal 2006 in Piemonte.