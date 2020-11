23.15 Ok Cdm schema nuovi collegi elettorali Il Cdm ha dato il via libera allo sche- ma di dl che disegna i nuovi collegi elettorali dopo il via libera alla riforma per il taglio dei parlamentari. Lo annuncia il ministro D'Incà."Il go- verno ha fatto propria la proposta del- la commissione tecnica, composta da 10 esperti in materia e presieduta dal presidente dell'Istat, senza esercitare alcuna forma di discrezionalità politi- ca perché bisogna assicurare la massima neutralità e trasparenza nella delinea- zione territoriale dei collegi",afferma I dati saranno trasmessi alle Camere.