7.00 Covid, nel mondo oltre 1,4 Mln di morti Il numero delle vittime causate dalla pandemia da Covid nel mondo ha superato quota 1,4 milioni. I casi di contagio accertati dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono più di 60 milioni. Gli Stati Uniti sono il Paese più col- pito al mondo in termini assoluti. Il numero dei contagi continua a salire in modo esponenziale. L'ultima rilevazione parla di quasi 200.000 nuovi casi e più di 2.400 decessi in 24 ore. In totale, dall'inizio dell'emergenza sanitaria, gli Usa registrano più di 12,7 milioni di contagi e oltre 262.000 vittime.