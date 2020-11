17.21 Covid, 29 mila nuovi casi e 822 decessi Nelle ultime 24 ore i casi di Covid so- no stati 29.003 a fronte di 232 mila tamponi e 822 i decessi. La percentuale positivi-tamponi torna a salire a 12,4% dall'11,2% di ieri. Cala il numero dei ricoveri, -275, e, seppur di poco,-2,dei pazienti in tera- pia intensiva. Questo quanto riporta il nuovo bollettino del Ministero della Sanità . I casi totali sono 1.09.875. Tra le regioni, il maggior numero si registra in Lombardia 5.697 casi, in Veneto 3.980 e in Campania 3.008.