11.48 Covid,Medici:610 Usca su 1200 previste "In Italia sono state fatte 610 unità speciali di continuità assistenziale Usca sulle 1200 previste. In alcune re- gioni le hanno anche cancellate, il ri- sultato è che dove non ci sono, c'è il tasso di ospedalizzazione più alto".Co- sì il presidente dell'Ordine dei Medici di Roma,Magi,parlando a una radio. Le Usca,dice,sono state create per evi- tare che i medici di famiglia si conta- gino.Sono formate da specialisti e in- fermieri che seguono i pazienti a casa. Il Tar del Lazio ha ribadito che nelle Usca"non devono esserci"medici famiglia