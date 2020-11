27/11/2020 20:47 Iss: in 12 regioni indice Rt sopra a 1 20.47 Iss: in 12 regioni indice Rt sopra a 1 Dodici regioni con indice di trasmissi- bilità Rt sopra a 1. In testa Lombardia e Toscana con 1.24. Seguono il Veneto con 1.23, la Basilicata con 1.22,il FVG con 1.17, il Molise con 1.12, l'Abruzzo e l'Emilia Romagna con 1.11, la Puglia con 1.06, la Sicilia 1.05, la PA di Bolzano con 1.03, e la Valle d'Aosta con 1.01. Il Lazio è a 0.96, la Cala- bria e la Campania a 0.94. Questi i dati del'Iss relativi alla settimana 16-22 novembre 2020 (aggior- nati al 25 novembre 2020), su una media di 14 giorni.