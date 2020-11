8.00 Avevano 17 kg di coca e 5 Mln,arrestati Avevano 17 chili di cocaina nascosti all'interno di un'auto e 5 milioni di euro in contanti interrati in giardino. Lo hanno scoperto i carabinieri durante un controllo stradale ad Ardore Marina (Reggio Calabria). Arrestati un 24enne e un 32enne. La coca era nascosta in un doppiofondo del vano porta oggetti dell'auto del 24enne. Poi, durante le perquisizioni domiciliari, i militari hanno rinvenuto sei bidoni interrati nel giardino con oltre 5 mln in banconote messe sotto- vuoto all'interno di buste di plastica.