7.00 Covid, nel mondo 1 mln 459.243 vittime Il numero complessivo delle persone de- cedute nel mondo a causa della pandemia da coronavirus è pari a più di 1 milio- ne 459.243. I casi di contagio accerta- ti dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono 62 milioni 736.160. Gli Stati Uniti restano il Paese più colpito al mondo dalla pandemia in ter- mini assoluti, sia per i casi di conta- gio accertati, arrivati a 13 milioni 382.681, sia per numero di decessi: 266.847. Segue il Brasile, dove sono stati registrati oltre 6,3 milioni di contagi e più di 172.000 vittime.