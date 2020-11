15.00 Zone Alpi: impianti aperti ospiti hotel Veneto,Piemonte, Valle d'Aosta, Lombar- dia, Friuli Venezia Giulia e Province Autonome di Bolzano e Trento fanno una proposta al governo, per evitare un crollo totale del turismo invernale. Chiedono la possibilità di aprire gli impianti sciistici, nelle festività na- talizie per gli ospiti di alberghi e seconde case."Il pendolarismo può esse- re un problema e creare assembramenti", sostengono. Il presidente della Provin- cia di Bolzano Kompatscher dice:"Creia- mo le condizioni per partire dopo Capo- danno. Servono ristori per il settore".