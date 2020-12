7.54 Camorra a Roma, arrestate 28 persone I Carabinieri del comando provinciale di Roma hanno eseguito 28 arresti nel Lazio,in Campania e in Veneto.Si tratta di appartenenti a un'organizzazione de- dita a traffico di droga ed estorsioni, e colpevole di detenzione illegale di armi,lesioni personali,tentato omicidio con l'aggravante del metodo mafioso. Le indagini hanno ricostruito l'opera- tività di un cartello del narcotraffico a Roma capeggiato da Michele Senese. A capo di uno dei gruppi federati era Fabrizio Piscitelli,ucciso in un aggua- to ad agosto del 2019.