19.53 Covid, braccio di ferro Aosta-Governo Il presidente valdostano Lavevaz ha an- nunciato che impugnerà l'ordinanza del ministro della Salute Speranza, che nei giorni scorsi ha riportato Lombardia, Piemonte e Calabria in zona arancione, confermando invece quella rossa per la Valle d'Aosta. Intanto il Consiglio re- gionale ha approvato una legge che ri- vendica autonomia di gestione nell'e- mergenza sanitaria. Il ministro degli Affari regionali Boc- cia ha invitato Lavevaz a revocare l' ordinanza del 30 novembre sulle riaper- ture degli esercizi commerciali.