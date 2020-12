21.36 Vaccino Gb, Johnson: gioia ma cautela "E' passato quasi un anno da quando l'umanità è stata tormentata dal Covid. Per tutto il tempo abbiamo aspettato e sperato che la scienza ci desse il po- tere di impedire di farci ammalare. Ora gli scienziati l'hanno fatto". Così il premier Johnson annuncia l'au- torizzazione dell' agenzia britannica del farmaco all'uso del vaccino Pfizer- BionTech."La vaccinazione di massa par- tirà dalla prossima settimana-annuncia- Serviranno mesi per vaccinare tutti, quindi mentre celebriamo questo tra- guardo non rilassiamoci",invita.