22.45 Onu: via cannabis da sostanze dannose Le Nazioni Unite hanno riconosciuto uf- ficialmente le proprietà medicinali della cannabis, in un voto espresso da- gli Stati Membri nel corso della Com- missione droghe Onu (Cnd), l'organo esecutivo per la politica sulle droghe. La cannabis viene quindi tolta dalla tabella delle sostanze ritenute più pe- ricolose in virtù dei suoi impieghi terapeutici. Dei 53 Stati quasi tutti quelli appartenenti all'Ue-ad eccezione dell'Ungheria-e alle Americhe hanno vo- tato a favore,compresa Italia,raggiun- gendo la maggioranza di un solo voto,27