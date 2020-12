18.33 Speranza:rinnovate misure per 5 Regioni Sono rinnovate le misure restrittive vigenti relative alle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte che restano in zona rossa. Le Regioni Campania, Toscana, Valle D'Aosta e la Provincia autonoma di Bolzano passano da area rossa ad area arancione. Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Puglia e Umbria in zona gialla. Lo prevedono le nuove ordinanze firmate dal ministro della Salute, Speranza.