21.37 Maltempo:domani allerta rossa Nord-Est L'intensa perturbazione scaturita dal profondo vortice di bassa pressione che si sta organizzando sul Mediterraneo centrale ha investito l'Italia centro settentrionale con piogge intense, nu- bifragi e neve copiosa sulle Alpi. La situazione piĆ¹ critica si sta regi- strando in Friuli, Veneto (specie nel Bellunese). Allerta massima per tutta la domenica. Pioggia forte anche sulle Regioni centrali, specie in Toscana. A Firenze Arno in piena.In Emilia chiu- si i ponti sul Secchia.Chiusa la corsia Nord A22 del Brennero,rischio valanghe.