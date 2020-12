05/12/2020 23:10 Covid,in Brasile 43.209 casi in 24 ore 23.10 Covid,in Brasile 43.209 casi in 24 ore Il Brasile ha raggiunto 6,5 milioni di casi di Coronavirus dall'inizio della pandemia. I contagi sono 6.557.177 di cui 43.209 registrati nelle ultime 24 ore, comuni- ca il ministero della Salute. Nello stesso periodo, le vittime sono state 664, per un totale di 176,628. E' il terzo Paese piĆ¹ colpito al mondo dopo Stati Uniti e India.