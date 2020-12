11.12 Covid, nel mondo oltre 66,5 mln di casi I casi di contagio da coronavirus ac- certati nel mondo dall'inizio dell'e- mergenza sanitaria sono saliti ad alme- no 66 milioni 504.000. Il numero delle persone decedute è pari a più di un mi- lione 528.000. In termini assoluti, gli Stati Uniti rimangono il Paese più colpito al mondo dalla pandemia con oltre 14 milioni 500.000 casi di contagio accertati e più di 281.000 morti. Il Brasile è il secondo Paese più colpito per numero di decessi: oltre 176.600. Segue l'India con 139.700 vittime.