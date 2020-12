14.10 Mattarella: Menapace maestra per Italia "Scompare con Lidia Brisca Menapace una figura particolarmente intensa di in- tellettuale e dirigente politica espressione del dibattito autentico che ha attraversato il Novecento". Così il presidente Mattarella, in un messaggio inviato al presidente Anpi, Pagliarulo. "I valori che ha coltivato e ricercato nella sua vita -antifascismo, libertà , democrazia, pace, uguaglianza- sono quelli fatti propri dalla Costituzione e costituiscono un insegnamento per le giovani generazioni".