07/12/2020 15:40 Iss:4 morti su 10 avvenute in Lombardia 15.40 Iss:4 morti su 10 avvenute in Lombardia Un report dell'Iss aggiornato al 2 di- cembre conferma che è la Lombardia la Regione più colpita dal Covid dall'ini- zio della pandemia, con il 39,9% dei decessi, ossia 22.252. La seconda regione per numero di de- cessi è l'Emilia Romagna, con il 10,4% del totale. A seguire Piemonte, Veneto, Lazio e Liguria. A livello nazionale l'età media delle vittime è di 80 anni,mentre solo l'1,2% era al di sotto dei 50. Malattie pre- gresse nel 97% delle persone decedute.