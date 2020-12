8.08 Prosegue ondata maltempo sulla penisola Il maltempo continua ad interessare l'Italia con abbondanti piogge, neve e disagi, dopo gli allagamenti e i danni registrati nel modenese e in alcune zo- ne del Friuli e del Veneto.Allerta ros- sa nel Lazio,in particolare nelle pro- vince di Frosinone e Latina. Situazioni di criticità previste anche in Sardegna Allerta rossa anche per il bacino del Piave Pedemontano e in altre aree del Veneto.Permane il rischio valanghe sul- le Dolomiti. Ancora fenomeni deboli ma diffusi di pioggia e neve nel Nord.