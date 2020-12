8.38 Maltempo, resta allerta da Nord a Sud Scuole chiuse oggi in 57 comuni della provincia di Udine, alto Friuli, per il maltempo che imperversa in zona e che ha fatto salire il rischio valanghe a 5 su 5 in Carnia e 4 su 5 nel Tarvisiano. La Protezione civile Fvg indica allerta arancione, così come in F.V.Giulia,Um- bria,Campania settentrionale,Basilicata e gran parte della Calabria. Allerta gialla in Abruzzo,Lazio,Molise, Sicilia,parte di E.Romagna e Toscana. Su tutto il Sud sono previsti forti temporali con mareggiate sulle coste. Allerta rossa nel sud della Campania.