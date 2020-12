16.36 Studio: "Microplastiche nella placenta" E' stata provata per la prima volta la presenza di microplastice nella placen- ta umana.E' quanto emerge da una ricer- ca dell'ospedale Fatebenefratelli di Roma e Politecnica delle Marche. "Con la presenza di plastica nel corpo viene turbato il sistema immunitario che riconosce come se stesso anche ciò che non è organico.E'come avere un bim- bo cyborg,non più composto da sole cel- lule umane.Le madri sono rimaste scioc- cate", dice Antonio Ragusa,primo autore dello studio.