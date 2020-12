22.07 Governo ricorre al Tar contro l'Abruzzo "Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza dei presupposti in fatto illogicità e violazione del prin- cipio di leale collaborazione": sono queste le contestazioni che il governo formula alla Regione Abruzzo nel ricor- so presentato al Tar dell'Aquila contro l'ordinanza della regione Abruzzo. Nel ricorso si chiede l'annullamento del provvedimento regionale con il qua- le il presidente della Regione,Marsilio di Fratelli d'Italia,ha cancellato la zona rossa reintroducendo quella aran- cione senza l'accordo del governo.