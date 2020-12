17.30 In 24 ore 18.727 contagi.761 le vittime Contagi ancora in salita. Sono 18.727 i positivi ai test per il Coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ma i tamponi effettuati sono 190.416, qua- si 20 mila in più rispetto a ieri. Sta- bile il tasso di positività, al 9,8%. Ancora tanti i decessi, ma il numero è in calo:le vittime sono 761 (ieri 887). I pazienti in terapia intensiva sono 3.265, -26. Giù anche i ricoveri nei reparti ordinari, -526. Tra le Regioni si registrano 3.883 nuovi casi in Ve- neto,2.938 in Lombardia,1.813 in Puglia