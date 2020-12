21.30 Covid,Speranza: 4 regioni gialle dal 13 Il ministro della Salute, Speranza,fir- ma, sulla base dei dati della 'Cabina di Regia', una nuova ordinanza con cui si dispone l'area 'gialla' per Basili- cata, Calabria, Lombardia e Piemonte. Ordinanza in vigore dal 13 dicembre. Dal punto di vista epidemiologico, ese- guendo le misure in vigore, l'Abruzzo resta 'rosso' fino all'entrata in vigo- re dell'ordinanza di Speranza, che avrà effetto dal 13 dicembre. Il Tar regio- nale ha sospeso l'ordinanza di Marsilio giudicata illegittima,che anticipava al 7 dicembre l'area 'arancione'.