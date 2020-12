21.28 Covid, 1.8mln da vaccinare in I fase Sono 1.874.323 le persone da vaccinare contro il Covid nella prima fase che scatta a gennaio. Lo si legge in una tabella del Commissario per l'emergenza Arcuri: le categorie prioritariamente da vaccinare: operatori sanitari e per- sonale e ospiti delle Rsa. Una persona da vaccinare su 3 si trova in 2 sole regioni: Lazio e Lombardia. Seguono Emilia Romagna,Campania,Veneto, Piemonte, Sicilia, Liguria, Calabria, Friuli,Toscana, Puglia,Sardegna,Marche, Abruzzo, province di Bolzano e Trento, Umbria, Basilicata,Molise, Val d'Aosta.