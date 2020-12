De Luca:senza rigore terza ondata certa "Se apriamo la mobilità ai piccoli Co- muni,parliamo di 10 milioni di persone, non ci sarà niente da fare: avremo una terza ondata" Covid. Lo afferma il pre- sidente della Campania, De Luca, par- lando a 'Che Tempo che Fa' su Rai 3. "Senza rigore in queste due settimane la terza ondata arriverà e sarà più virulenta perché a gennaio apriremo le scuole e ci sarà il picco dell'influen- za stagionale". Ribadisce: "No apertura tra piccoli Comuni al di sotto dei 5000 abitanti, che sono il 70%. Evitare il rilassamento", ammonisce De Luca.