3.28 Berlusconi: "Convergenza per il Paese" Mentre il premier Conte dà il via alla verifica di governo, il leader di Fi, Berlusconi, in una lettera al direttore del Corriere ribadisce che il ruolo di Fi "è parte integrante del centrodestra e all'opposizione del governo Conte". "Al di là delle ragioni di schieramen- to", mettendo a "disposizione le nostre proposte" Berlusconi auspica che "si possa trovare una convergenza sulle concrete esigenze del Paese". Da parte "nostra-assicura Berlusconi-faremo tut- to il possibile, come sempre, non per una parte politica ma per gli italiani"