11.44 Istat: più forza lavoro, meno inattivi Nel censimento Istat sul 2019 cresce tra la popolazione residente di 15 anni in su la percentuale di forza lavoro, dal 50,8 al 52,5%.Gli occupati crescono dello 0,6% e sono 23.662.471,mentre ca- lano gli inattivi(47,5%,nel 2011 49,2%) Sul territorio, la percentuale massima di occupati in Trentino Alto Adige e la minima in Calabria (55,6% e 34,9%). Cresce l'occupazione femminile ma resta lo squilibrio di genere: occupato 37,4% donne e 54,4% uomini; inattive al 56% (uomini 38,5%), disoccupate al 15,1% (uomini 11,6%).