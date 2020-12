13.18 Zaia:misure da zona rossa fino a Befana Servono misure da zona rossa per tutte le feste di Natale,almeno fino all'Epi- fania. Lo avrebbe chiesto, a quanto si apprende, il presidente del Veneto Zaia nel corso della riunione tra governo e Regioni; una posizione condivisa dal ministro degli Affari regionali Boccia e da quello della Salute Speranza. Con- cordi anche i rappresentanti di Lazio, Friuli Venezia Giulia, Molise e Marche. "Nel periodo delle festività servono restrizioni massime, se non le fa il governo le facciamo noi", afferma Zaia. E chiede in parallelo "ristori certi".