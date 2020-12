12.45 Orlando: se cade governo, strada è urne "Non sarei disponibile a un governo di larghe intese, se cade questo governo la strada è quella delle urne". Così il vicesegretario Pd, Orlando, a RaiNews24 "Noi siamo alternativi alla destra e sarebbe paradossale riportare Salvini al governo", ha detto. Poi ha sottoli- neato: "I problemi ci sono e vanno af- frontati, ma bisogna abbassare i toni che possano compromettere l'occasione del Recovery". Serve una "guida poli- tica". Il problema "non è Conte, ma in- dividuare un metodo, strutture e prio- rità". E "non servono show muscolari".