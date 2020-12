14.24 Raggi: "E' mia vittoria, M5s rifletta" "Questa è una vittoria mia e del mio staff,delle persone che mi sono state a fianco in questi quattro lunghi anni di solitudine politica ma non umana. Credo che debbano riflettere in tanti, anche e soprattutto all'interno del M5s". Così la Sindaca di Roma,Virginia Raggi, dopo l'assoluzione in Appello. "Ora è troppo facile voler provare a salire sul carro del vincitore-ha aggiunto- Se vogliono fare qualcosa realmente fac- ciano arrivare risorse e strumenti per la mia città".E Di Maio:"Grande donna, continua a resistere, M5s è con te".