20.28 Addio a Nedo Fiano, vittima della Shoah E' morto a Milano Nedo Fiano, papà del deputato Emanuele. Uno degli ultimi so- pravvissuti di Auschwitz. Aveva 95 anni "Mi piange il cuore",commenta il presi- dente della comunità ebraica di Roma, Ruth Dureghello. "Ha avuto la forza di raccontare l'orrore a intere generazio- ni. Un esempio di vita per tutti noi". "Un abbraccio a Emanuele Fiano per la perdita del papà Nedo", scrive sul web il ministro della Difesa, Guerini. "Da oggi il mondo è più povero", ha detto il segretario del Pd, Zingaretti.