22.40 Calcio:Napoli ancora ko,Lazio vince 2-0 La Lazio torna al successo in campiona- to battendo all'Olimpico 2-0 il Napoli. Per i partenopei secondo ko consecutivo Fiammata iniziale dei padroni di casa: Immobile mette alto di poco al 6', ma al 9' va a segno con uno strepitoso colpo di testa. Reazione del Napoli: in un minuto Reina รจ chiamato ad una dop- pia parata su Fabian Ruiz e Zielinski. Senza Insigne,Osimhen e Mertens,Gattuso ha poche alternative in attacco. Nella ripresa, il Napoli ci prova, ma al 56' incassa il secondo gol: segna Luis Al- berto, con un bel destro, al 56'.