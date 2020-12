17.32 Covid, 14.522 nuovi casi, 533 morti Sale ancora il numero dei nuovi casi di Covid. Nelle ultime 24 sono 14.522 con- tro i 13.318 precedenti. 175.364 i tam- poni a fronte dei 166.205 del giorno prima. I morti sono stati 533 (628 il giorno precedente) e portano il numero complessivo a 70.395 da inizio pandemia Lieve rialzo indice di positività,dall' 8,1% all'8,3%. Sono 402 in meno i rico- verati in ospedale che, in totale, sono 24.546. -63 i ricoverati in terapia in- tensiva, che nel complesso sono 2.624. In Veneto 3.357 casi,in Lombardia 2.153 in Emilia Romagna 1.129.