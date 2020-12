19.29 Variante Covid, primo caso in Puglia Individuato il primo caso in Puglia della cosiddetta variante 'inglese' del Coronavirus. Lo ha annunciato l' assessore regionale alla Sanità, Lo- palco: la variante è stata rilevata su una donna rientrata il 19 dicembre scorso dal Regno Unito. "Il sistema di sorveglianza che abbia- mo messo in atto -ha puntualizzato Lo- palco- si sta dimostrando efficace a identificare e isolare tempestivamente questi casi".