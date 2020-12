15.10 Maltempo,neve in Sardegna e sul Vesuvio Come annunciato, il gelo รจ arrivato in molte regioni.Primi fiocchi di neve so- no caduti sul Vesuvio, con brusco calo di temperatura nei centri circostanti. A causa del mare mosso sono stati in- terrotti i collegamenti tra Termoli e le isole Tremiti. Forte calo di tempe- ratura in Molise, con neve in montagna. Neve sui passi appenninici del Mugello. Sotto la neve la Sardegna centrale. Freddo in FVG e bora con raffiche a 100 km/ora a Trieste. In Liguria, nell'en- troterra di Chiavari vento a 183 km/ora e in arrivo mareggiate e perturbazioni.