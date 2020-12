22.03 Biden: Trump firmi stimoli "importanti" Ci saranno "conseguenze devastanti", mette in guardia Biden, se Trump non firmerà il piano da 900 miliardi di dollari di stimoli all'economia. Il presidente si è opposto al provvedimen- to, approvato in Congresso, chiedendo più fondi diretti agli americani. Non firmando, Trump "abdica alle sue responsabilità",dice Biden definendo la misura "importante" da "trasformare in legge subito".I 900 miliardi di dollari di fondi sono solo un "anticipo". Nel 2021 "dovremo fare di più per rilancia- re l'economia e contenere il Covid".