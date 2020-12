0.35 Palermo, giunte prime dosi di vaccino Scatta in Sicilia l'operazione Eos Vaccine day. E' atterrato all'aeroporto Falcone Borsellino di Palermo un C27J dell'Aeronautica militare proveniente dall'aeroporto di Pratica di Mare, dopo una tappa a Cagliari,con a bordo le prime 685 dosi di vaccino della Pfizer. Il prezioso carico รจ stato sbarcato e preso in carico dai Carabinieri,per il trasporto all'interno della caserma dell'Esercito Scianna di Palermo. In mattinata infatti,verranno somministra- te nell'ospedale Civico del capoluogo le prime dosi a medici e infermieri.