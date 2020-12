7.00 Maltempo, allerta gialla in 7 Regioni Prosegue l'ondata di maltempo che in- veste il Paese. E' allerta gialla in sette Regioni: Abruzzo, Basilicata, Ca- labria, Marche, Molise, Puglia e Sici- lia. Temperature giĆ¹ anche di 10 gradi. Al Nord previsto bel tempo con clima molto freddo in mattinata, ma poi dal pomeriggio si prevedono peggioramenti al Nordovest, con neve anche in pianu- ra. Al Centro bel tempo con cielo par- zialmente nuvoloso, venti freddi e ge- late notturne. Al Sud tempo instabile, con precipitazioni a carattere sparso.