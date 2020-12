10.51 V-Day, prime dosi consegnate a Regioni In consegna le dosi del vaccino anti- Coronavirus alle Regioni,così come pre- visto per l'avvio delle prime, simboli- che,somministrazioni. Il Friuli Venezia Giulia ne ha ricevute 265 e ha avviato le vaccinazioni.685 le dosi del vaccino Pfizer-BioNTech arrivate in Sicilia. Giunte al Niguarda di Milano le 1.620 fiale per la Lombardia. 910 quelle con- segnate al Piemonte, che ha già avviato le somministrazioni, e 875 quelle con- segnate al Veneto. La distribuzione ve- ra e propria da domani: all'Italia cir- ca 470.000 dosi a settimana.