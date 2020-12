7.00 Usa, Trump firma piano aiuti anti-Covid Sotto la pressione bipartisan del Con- gresso,il presidente Trump ha alla fine ratificato il nuovo piano di stimolo da 900 mld di dollari per l'economia Usa, che concede aiuti a famiglie e piccole imprese colpite dalla pandemia di Covid Firmata anche la legge sul finanziamen- to dello Stato federale,che impedirà la chiusura dei servizi pubblici(shutdown) Confermati'estensione dei benefici di disoccupazione e assegno da 600 $ a chi ne guadagna meno di 75 mila annui.Aiuti agli Stati per distribuire i vaccini, a compagnie aeree, aziende di trasporto.