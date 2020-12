8.24 Vaccini,slitta consegna Pfizer per neve Slitta per il maltempo la consegna dei vaccini anti-Covid in Piemonte e Ligu- ria.Sono le stesse Regioni a darne no- tizia. "Pfizer ha comunicato che a cau- sa della tempesta di neve consegnerà a Milano il 30 mattina il carico", che sarà poi distribuito. Stesso ritardo nelle altre Regioni.Sono 470 mila le dosi di vaccino rimaste bloccate in Belgio per la neve. La con- segna,effettuata direttamente da Pfizer presso i circa 300 siti di somministra- zione, proseguirà "il 30 dicembre e si concluderà il 31", comunica l'azienda.