12.17 Dl Calabria, ok definitivo del Senato Via libera con 149 sì, 117 no e un astenuto, alla fiducia chiesta dal Governo sul Dl Calabria, nel testo già approvato dalla Camera. Il provvedimento,che ora è legge, con- tiene misure per il rilancio del servi- zio sanitario della Regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle Regioni a statuto ordinario. Sulla Regione Calabria, il dl reca mi- sure temporanee, fino all'11 novembre 2022, tese alla prosecuzione e all'in- tegrazione della gestione commissariale del Servizio sanitario.