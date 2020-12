20.54 E' già il 2021 in alcune zone del mondo I primi a girare la boa nell'anno nuovo sono state le isole Samoa e Tonga. Poi, la Nuova Zelanda: celebrato il 2021 con fuochi di artificio a Wellington, Auck- land e altre città del Paese tra i più efficaci nel combattere il Covid-19. E' già il 2021 anche in Giappone, Cina, Corea e Taiwan. A Pechino nessun usuale spettacolo di luci: solo una cerimonia di countdown con pochi invitati. Niente tradizionale saluto dell'imperatore in Giappone.A Pyongyang concerto in piazza e fuochi a Taiwan. New York si prepara con show megagalattico a Times Square.